اليمن.. ننشر كلمة للسفير رياض العكبري في الدورة التدريبية التي تضم ٣٧ من منتسبات وزارة الخارجية

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

قال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير/ رياض عمر العكبري القيت اليوم الكلمة الافتتاحية للدورة التدريبية التي تضم ٣٧ من منتسبات وزارة الخارجية، نظمت بالتنسيق بين المندوبية الدائمة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسيحاضر ١٠ محاضرين من ذوي الخبرة والكفاءة في موضوعات متنوعة.

تحدثت كذلك د. هيفاء أبو غزاله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية. والقت المحاضرة الأولى بعنوان (التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، وتمكين المرأة في مجالات ومراكز صنع القرار).

وقال حييت في كلمتي نضال المرأة وتضحياتها واسهاماتها في مواجهة التحديات والمهددات المتعددة، واشرت الى معاناة المرأة اليمنية جراء الويلات اليومية لحرب المليشيات الحوثية، وضرورة الوقف الفوري للمعاناة الإنسانية المتفاقمة للشعب، ووقف الحرب وإحلال السلام.

وجدد تمسك الحكومة بخيار السلام وترحيبها بالمبادرات الدولية والعربية التي كان آخرها المبادرة السعودية ( ٢٢ مارس المنصرم)، ودعم جهود المبعوثين الأممي والأمريكي والأشقاء في سلطنة عمان.

واشار العكبري: وبعد بلوغ معاناة الشعب حدا من الصعوبة والقسوة لا يحتمل، نأمل ان تؤدي الضغوط الدولية الى ارغام المليشيات الحوثية على وقف فوري وشامل لاطلاق النار والعودة الى مسار التسوية السياسية بدون شروط، وولوج مرحلة جديدة عنوانها انهاء الحرب وإرساء سلام شامل وحقيقي.

وتطرق في كلمته الى ان المتغيرات في عالم اليوم، فرضت تطورا وتحولا جوهريين في طبيعة العلاقات الدبلوماسية الحديثة، تستدعي لمواكبتها تعزيز وتطوير المعارف والمهارات لمنتسبي الحقل السياسي والدبلوماسي. وسوف تمنح في نهاية الدورة شهادة مشاركة للاخوات المشاركات.