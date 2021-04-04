الشيباني يدعو الأمم المتحدة الى تحمل مسوؤليتها في حماية النازحين بمأرب

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

دعا نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان الدكتور سمير الشيباني، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الى تحمل مسوؤليتها في حماية النازحين بمحافظة مأرب وغيرها من مناطق النزوح.



وعبر الشيباني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن استنكاره للحملة التحريضية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً وقياداتها على مخيمات النازحين بمحافظة مأرب..مشيراً الى البعد الخطير والنوايا السيئة للمليشيات الحوثية ضد النازحين والتي تبرر من خلالها اعتداءاتها على تلك المخيمات.

و ناشد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان، العالم الحر بممارسة كافة أشكال الضغط لمنع الاعتداءات المتكررة على مخيمات النازحين واللاجئين في بلادنا من قبل مليشيات الحوثي.