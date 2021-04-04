أمير الكويت يجدد دعم بلاده للأردن في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ الأمن

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

جدد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، دعم بلاده للأردن في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ الأمن والاستقرار.



جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أكد خلالها وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة.

وخلال المكالمة أعرب أمير الكويت عن دعم وتأييد بلاده لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار الأردن.

وشدد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح على أمن واستقرار الأردن من أمن واستقرار الكويت.

من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقدیره لأمير الكويت على ھذه المبادرة الكریمة وھذا التواصل المجسد لأواصر العلاقات التاریخیة الراسخة التي تربط البلدین .