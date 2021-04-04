المجلس العالمي للتسامح والسلام يؤكد دعمه للأردن

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

أكد المجلس العالمي للتسامح والسلام دعمه وتأييده الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية ومساندته التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لحفظ أمن و استقرار الأردن .



وقال رئيس المجلس العالمي للتسلمح والسلام أحمد بن محمد الجروان في بيان أصدره اليوم أن المجلس العالمي للتسامح والسلام، وكافة اعضائه وشركائه ، وانطلاقا من أهداف المجلس الساعية الى دعم الاستقرار والسلام حول العالم، يقفون خلف المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها الرشيدة في كافة اجراءاتها الرامية الى نزع فتيل أي محاولة لزعزعة أمن واستقرار الأردن وتهديد مكتسباته ومقدراته.