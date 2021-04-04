رئيس وزراء العراق يصل الامارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

وصل الامارات اليوم الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة في زيارة رسمية إلى الدولة.



وكان في استقبال الضيف والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي رحب بزيارة معاليه إلى بلده الثاني دولة الإمارات.

وجرت لضيف البلاد لدى وصوله قصر الوطن .. مراسم استقبال رسمية اصطحب خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء العراقي إلى المنصة حيث عزف السلام الوطني لكل من جمهورية العراق ودولة الإمارات بعدها استعرض سموه والضيف حرس الشرف الذي اصطف تحية لمعالي الدكتور مصطفى الكاظمي فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بضيف البلاد