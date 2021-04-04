الكاظمي عن زيارته إلى الإمارات: ناقشنا ملفات عدة

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أنه ناقش ملفات عدة خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "استكمالا لنهج الحكومة بتعزيز علاقات العراق مع العالم ومع جيرانه ومحيطه العربي على اساس المصالح المشتركة، نجري برفقة وفد حكومي زيارة الى دولة الامارات العربية المتحدة، ناقشنا فيها العديد من الملفات التي ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزز التعاون بين البلدين".



ويجري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، يبحث فيها تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، الى جانب بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

