تفاصيل مباحثات الكاظمي مع ولي عهد أبو ظبي

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير التقى بولي عهد ابو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في اطار زيارته الحالية الى دولة الامارات العربية المتحدة".واضاف البيان ان "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات، فضلا عن مناقشة مجمل الاوضاع في المنطقة، وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار".

وبحسب البيان، رحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، واشاد بخطوات الحكومة العراقية الاصلاحية والهادفة لتطوير الإقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، كما اشاد بدور العراق في تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة، ونهجه لسياسة التهدئة والحوار".

