البابا فرنسيس يدعو إلى عدم فقدان الأمل خلال أزمة كورونا

بغداد - ياسين صفوان - يحتفل المسيحيون بعيد القيامة "الفصح" للعام الثاني في ظل تفشي فيروس كورونا، وسط دعوات بابا الفاتيكان للمصلين والمؤمنيين إلى "عدم فقدان الأمل خلال أزمة فيروس كورونا التي طال أمدها".

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس في كنيسة القديس بطرس، "إن إحدى رسائل عيد الفصح هي أن البدء من جديد ممكن دائما".



وأضاف البابا انه "في أشهر الوباء المظلمة دعونا نبدأ من جديد ولا نفقد الأمل أبدا".

وتم السماح لعدد محدود فقط من الأشخاص بحضور الحفل كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.