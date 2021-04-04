الاعلام الامني تصدر بياناً بشأن تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف صاروخي

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في تمام الساعة12:15 من يوم 4 نيسان الجاري، سقط صاروخين في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

واضاف البيان انه "تبين أن انطلاقهما من منطقة الدوجمه ضمن قاطع عمليات ديالى".



واختتم بالبيان بالقول ان "هذه القاعدة التي تم استهدافها من القواعد العراقية والتي تضم اسراب لطائرات مقاتلة عراقية".