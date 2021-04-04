ترحيب نيابي بجولة الكاظمي الى السعودية والامارات: ستعيد العراق الى دوره القيادي

عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اكد ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المملكة العربية السعودية والإمارات هي زيارة مهمة وضرورية بغية إعادة العراق الى حاضنته العربية والتصدي الى دوره الحقيقي في قيادة المحور العربي لمواجهة التحديات التي تعيشها القضية العربية.

وقال الدهلكي في حديث للسومرية نيوز، اننا "في الوقت الذي نرحب وندعم فيه زيارة الكاظمي الى العربية السعودية والإمارات، فاننا نؤكد على أنها تحمل في طياتها مدلولات عديدة جميعها تصب في مصلحة العراق، من النواحي الاقتصادية والامنية والاجتماعية وحتى السياسية على اعتبار ان هنالك العديد من المشتركات التي تجمع العراق مع حاضنته العربية والتي حاول البعض تشويهها تحت عناوين مختلفة"، مبينا ان "الدول العربية تعي جيدا ان قوتها من قوة العراق وهو كان وما زال وسيبقى حامي البوابة الشرقية للوطن العربي وهو الدولة المؤسسة للجامعة العربية، ما يعني ان مكانه الحقيقي والواقعي في محور القيادة للدفاع عن القضايا العربية".

واضاف الدهلكي، ان "الحكومة العراقية عليها التوسع في تلك الزيارات والانفتاح بشكل أكبر على المحيط العربي، وصولا الى تحقيق الاكتفاء في جميع القطاعات بين الدول العربية، بغية مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك من أعداء العرب و اللاهثين لتمزيق اللحمة العربية تحت ذرائع مختلفة".