"سوق الجمعة" يبعث بتفاؤل أممي تجاه انتخابات ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت الأمم المتحدة تأكيدها على أن الانتخابات المقررة أواخر 2021، فرصة لليبيين لتقرير مصيرهم وتجديد شرعية مؤسساتهم.

جاء ذلك تعليقًا من البعثة الأممية في ليبيا، على نجاح انتخابات المجلس البلدي لمنطقة (أو حي) سوق الجمعة، الواقعة شرقي العاصمة طرابلس.

وأثنت البعثة الأممية على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لاتخاذها كافة إجراءات الأمن والسلامة, لا سيما تلك المتعلقة بفيروس كورونا.



عملية ديمقراطية

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه: "يشرفنا مرافقة الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وأشجع بقوة الشباب والنساء والرجال على المشاركة الفعالة في انتخابات المجالس المقبلة."

وهنأ المبعوث الأممي مواطني بلدية سوق الجمعة بنجاح الانتخابات (لم تعلن نتائجها بعد)، مؤكدًا أن عملية الانتخابات الديمقراطية الناجحة مؤشر واضح على اهتمام ليبيا باختيار القادة الذين سيتولون شؤونهم.





لا خروقات



وبلغت نسبة الاقتراع في انتخابات بلدية سوق الجمعة، 20%، دون تسجيل أية خروقات أمنية، بحسب اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، التي أكدت أن المتنافسين موزعون على 9 قوائم، منها 2 من النساء و 5 من ذوي الإعاقة.

وقالت اللجنة المركزية، إن حوالي 20% من إجمالي المصوتين شاركوا في العملية الانتخابية، التي تحمل رقم 40 على مستوى بلديات ليبيا.

ولفتت إلى أن العملية الانتخابية للمجالس البلدية ستستمر بعد رمضان، لإكمال هذا السباق في المنطقة الغربية والجنوبية، ثم المنطقة الشرقية.