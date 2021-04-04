تحطم طائرة عسكرية سودانية خلال طلعة تدريبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش السوداني، الأحد، تحطم طائرة عسكرية تابعة له، خلال طلعة تدريبية ونجاة طاقمها.

وقال بيان صادر عن الإعلام العسكري السوداني: إن "طائرة هليكوبتر تعرضت لحادث طيران اليوم الأحد، أثناء طلعة تدريبية بقاعدة كنانة الجوية بالنيل الأبيض وسط البلاد".

وبحسب البيان العسكري فإن هذا الحادث أدى إلى تحطم الطائرة لكن طاقمها نجوا جميعا.

وشهد السودان مؤخرا عددا من حوادث الطائرات لا سيما العسكرية وتكون في الغالب خلال طلعات تدريبية.

وفي يوم 13 يناير/كانون الثاني الماضي، سقطت طائرة عسكرية طراز أباتشي في مطار ود زايد بولاية القضارف شرقي السودان؛ حيث كانت تحمل أسلحة وذخائر فيما نجا طاقمها.