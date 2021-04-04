ملك المغرب يهاتف عاهل الأردن..رسائل دعم وتضامن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في إطار موجة التضامن والتأييد الإقليمية والدولية، عبّر العاهل المغربي الملك محمد السادس عن تضامنه مع الأردن ودعمه الكامل لكل قرارات عاهل البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، أن الملك محمد السادس "أجرى اتصالاً هاتفيا باكراً مع أخيه العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين".

وأوضح البيان أن الاتصال كان مناسبة اطمئن فيها العاهل المغربي الملك محمد السادس على الأوضاع، بناء على المعطيات التي تقاسمها معه العاهل الأردني.

وبهذه المناسبة، جدد ملك المغرب "تضامنه التام والطبيعي مع الأردن الشقيق ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار".

وزاد البيان أن هذا الاتصال يأتي "تجسيدا للوشائج التاريخية والعائلية القوية بين العاهلين الكريمين والأسرتين الملكيتين وللروابط القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأمس الأحد، عبرت المملكة المغربية، عبر بيان لوزارة خارجيتها، عن تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين لضمان استقرار بلاده وأمنها.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن مصدر أمني أردني، أنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لـ"أسبابٍ أمنيّة".

وتوالت المواقف العربية والدولية تباعا مؤيدة ومتضامنة مع الإجراءات والقرارات التي يتخذها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للحفاظ على أمن واستقرار بلاده.