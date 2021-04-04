تعرف على أبرز 6 معلومات عن أندرويد الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ينتظر عشاق الهواتف الذكية النسخة الأحدث من أنظمة أندرويد والتي يتوقع أن تطرحها جوجل بشكل رسمي صيف العام الجاري.



وبالنظر للنسخة التجريبية من أنظمة Android 12 التي أطلقتها جوجل للمطورين في مارس/آذار الماضي، يرى الخبراء أن نسخة نظام التشغيل القادمة ستحمل العديد من الميزات المهمة للهواتف الذكية.

وستكون أبرز ميزة One-Handed Mode التي ستسهل استعمال الهواتف ذات الشاشات الكبيرة بيد واحدة عبر تصغير واجهة العرض على الشاشة والتحكم بها لتكون بالاتجاه الذي يلائم اليد التي يعتمد عليها المستخدم غالبا، أي على غرار الميزة الموجودة في بعض هواتف سامسونج حاليا.

وستحمل النسخة الجديدة من أندرويد تغييرات ملحوظة في آلية التحكم بالأيقونات وواجهات الاستخدام في الهواتف، فضلا عن أنها ستأتي بميزة تسهم بتدوير الصورة على الشاشة تلقائيا تبعا لاتجاه وجه المستخدم.

والميزة العملية الأخرى التي قد تصل إلى الهواتف الذكية مع حصولها على Android 12 هي إمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد على واجهة الاستخدام أي على غرار ما هو موجود في بعض هواتف سامسونج، وإمكانية التحكم بحجم الواجهات التي ستعرض فيها التطبيقات.

ومن المفترض أن تأتي نسخة Android 12 للهواتف أيضا بميزات جديدة تسهل طلب النجدة بسهولة عبر الهواتف في حالات الطوارئ بالاعتماد على زر التشغيل الرئيسي، فضلا عن ميزات تساعد على التحكم بالجهاز وتطبيقاته عبر النقر على واجهته الخلفية، أي على غرار ما هو موجود في بعض نماذج هواتف آيفون حاليا.