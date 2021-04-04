شكرا لقرائتكم خبر عن يواصلون احتجاجاتهم..متقاعدون إيرانيون ينددون بأكاذيب الملالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عاد المتقاعدون الإيرانيون اليوم (الأحد)، إلى المظاهرات في مختلف المدن للتنديد بالوعود الكاذبة التي يسوقها نظام الملالي وعدم صرف مستحقاتهم حتى الآن. وردد المحتجون شعارات «لم نعد نصوّت، ولم نر عدالة»، و«هذا شعارنا الرواتب حسب التضخم» و«عار عليك، أعطنا حقنا».

وفيما يواصل النظام الإيراني حملة تجويع وإفقار شعبه، فإنه يصر على نشر الفوضى والإرهاب من خلال دعم مليشياته ووكلائه في المنطقة. وكشفت إحصاءات موثقة، أن نظام طهران ينفق مليارات الدولارات على مليشيا الحوثي في اليمن، و«حزب الله» في لبنان، ومرتزقته في سورية، في الوقت الذي تشهد فيه المدن والمحافظات الإيرانية احتجاجات ومظاهرات من قطاعات عريضة من الشعب الإيراني تطالب بصرف الرواتب والمعاشات المتأخرة.