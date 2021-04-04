شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعيان والنواب»: ندعم الملك عبدالله.. والأردن خط أحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، دعمه للملك عبدالله الثاني في الحفاظ على استقرار الأردن.. وأكد خلال اجتماع لمجلس الأمة اليوم (الأحد)، أن الأردن خط أحمر وملكنا خط أحمر، مشدداً على أهمية أن يتجنب الشعب الأردني الانسياق وراء الشائعات.

وشدد رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، على رفض أي مساس بأمن الأردن.. وقال إن الأردن حسم بحزم محاولة المساس بأمنه واستقراره، لافتاً إلى أن «الأردن يواجه تحديات كثيرة بينها الأزمة الاقتصادية وتداعيات الوباء». وأضاف: ولاؤنا للملك عبدالله الثاني كامل ونحن معه ومع ولي عهده.. وعلينا التصدي للطامعين والمتربصين والحاقدين وأصحاب الأجندات الخارجية والمشاريع المشبوهة.