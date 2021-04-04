شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول دفعة من لقاحات «كورونا» إلى ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرابلس - أ ف ب

أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الأحد وصول أولى دفعات لقاحات كوفيد-19 إلى ليبيا، وتتضمن أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي.

وقال رئيس الحكومة في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، إن «أول الغيث قطرة، لقد تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تباعاً».

ودعا الدبيبة الليبيين إلى «التسجيل في منظومة التطعيم»، وهي منظومة إلكترونية حكومية أطلقت مؤخراً بهدف قيد أسماء الراغبين في تلقي اللقاح.

بدوره، أكد محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، أن الشحنة الأولى هي من لقاح سبوتنيك-في الروسي.

وبلغ عدد الجرعات التي وصلت من اللقاح الروسي 101,250 جرعة، بحسب وزارة الصحة.

ووصل إجمالي الإصابات في ليبيا بكوفيد إلى 162,294 إصابة، تعافى منهم 149,238 مريضاً، وتم تسجيل 2737 وفاة.

وتعهد الدبيبة الذي عين رئيساً للوزراء في الخامس من شباط/فبراير عبر حوار سياسي ليبي برعاية الأمم المتحدة، وتولى مهامه الشهر الماضي، بأن يكون ملف توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا على رأس أولويات حكومته الجديدة.