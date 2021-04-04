شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج أبطال المرحلة الأولى من ماراثون الدراجات المائية في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج خالد بن جاسم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أبطال الجولة الأولى من ماراثون الإمارات للدراجات المائية الذي نظمه النادي عصر السبت بشاطئ الحيرة بكورنيش الشارقة الجديد، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وبدعم مجلس الشارقة الرياضي.

وكان ماراثون الدراجات المائية الذي دوت محركاته من جديد وأعاد الحياة للمنافسات والسباقات البحرية بعد غياب بسبب جائحة «كوفيد- 19» شهد عودة حماسية وإثارة وحماساً من قبل المشاركين الذين تجاوز عددهم قرابة 30 دراجاً مثلوا نجوم رياضة الدراجات المائية على مستوى الدولة من مواطنين ومقيمين شاركوا في ثلاث فئات.

وأسفرت نتائج السباق في فئة جالس مخضرمين عن فوز الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، وتلاه المتسابق يونس العوضي، ثم ناصر الحمادي.

وفي فئة واقف محترفين، جاء الدراج عمر عبدالله راشد الراشد في المركز الأول، تلاه في المركز الثاني المتسابق راشد مبارك القمزي، ثم عبدالله أبو بكر عبدالله في المركز الثالث.

وفي فئة جالس محترفين التي شهدت مشاركة 19 دراجاً، فاز سلمان يونس العوضي بالمركز الأول، تلاه راشد سهيل الطاير في المركز الثاني، ثم علي محمد يوسف في المركز الثالث.

وشهد منافسات الماراثون وشارك في تتويج أبطاله بجانب خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، كل من حسن الزعابي ومحمد الكمالي عضوي مجلس إدارة النادي، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي للنادي، وسالم الرميثي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وحرص خالد المدفع على تقديم التهنئة لجميع الفائزين، وأشاد بحماس المشاركين، كما شكر القائمين على التنظيم، وقال: «على الرغم من طول فترة التوقف بسبب الجائحة، فإن جميع المشاركين قدموا أداء مميزاً، وتسببت عودتهم للنشاط بفرحة كبيرة للجميع».

وتمنى المدفع أن تشهد الفترة المقبلة عودة تدريجية لكافة الأنشطة البحرية لتعود الحياة بشكلها الطبيعي والمتعارف عليه لشواطئ الشارقة التي تنتظر بلهفة عودة تدريجية للنشاط البحري بمختلف أنواعه وتخصصاته، مع الأخذ بكافة الطرق الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع.

وحرص خالد بن جاسم المدفع على الإشادة بجهود مجلس الشارقة الرياضي الذي يقدم كل الدعم لكافة الأنشطة الرياضية على مستوى الإمارة.