وزير الاتصالات يلتقي شباب خريجي مبادرة "مستقبلنا رقمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة من خريجي مبادرة "مستقبلنا.. رقمى" التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب لسوق العمل الحر والعمل عن بعد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن اللقاء تناول أثر المبادرة على مسارهم المهني وقدرتهم على الوصول لفرص العمل المستقل على منصات العمل الحر العالمية شركاء المبادرة؛ وذلك بحضور نماذج من الشباب بمقر الوزارة بالقرية الذكية، وبمشاركة مجموعات أخرى من خريجي المبادرة بالمحافظات من خلال بث مباشر عبر تقنية الفيديو كونفرنس في كل من مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بالقرية الذكية، ومقرات مراكز إبداع مصر الرقمية بالمنصورة، والمنوفية، وسوهاج، والمنيا، وقنا، بالإضافة إلى مشاركة نحو ألف مهني مستقل من خريجى المبادرة عبر الانترنت للتفاعل إلكترونيا مع اللقاء.

وشهد اللقاء استعراض المؤشرات الخاصة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" للتدريب التطبيقي على المهارات التكنولوجية الأكثر طلبا بالسوق العالمي، وعلى المهارات الاحترافية للعمل الرقمى بالشراكة مع شركة يوداسيتي العالمية وكبرى منصات العمل العالمية مثل منصة "فريلانسر دوت كوم" ومنصة "أب وورك".

وتهدف المبادرة إلى تدريب 100 ألف شاب على تخصصات ذات الطلب المتزايد في سوق العمل الحر؛ حيث تخرج حتى الآن 31 ألف شاب من 27 محافظة وأكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة؛ فيما التحق منهم ما يقرب من 9 آلاف شاب بكبرى مواقع العمل الحر العالمية.

كما تم استعراض العديد من قصص النجاح لخريجى مبادرة " مستقبلنا.. رقمى" من الطلاب وخريجي الجامعات الذين تمكنوا من الاستفادة من المبادرة فى اكتساب المهارات التطبيقية في مجالات التكنولوجيا والعمل الحر التي أهلتهم للتنافس على فرص العمل الرقمي المتاحة عالميا وتحقيق دخل شهرى يتعدى 2000 دولار.

قال عدد من الشباب أن المبادرة ساعدت في تغيير مسارهم المهني والالتحاق بوظائف تكنولوجية رغم أنهم خريجى كليات بعيدة عن هذا التخصص؛ فيما اقترح أحد رواد العمل الحر بتدشين منصة رقمية تجمع خريجي المبادرة والمهنيين المستقلين مع الخبراء فى هذا المجال؛ حيث أثنى السيد الوزير على الاقتراح معلنا عن استعداد الوزارة لإطلاق مسابقة من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية يتبارى فيها المتسابقون حول إنشاء منصة تكون بمثابة نادى رقمى يتعاون من خلاله رواد العمل الحر ويتبادلون الخبرات.

الجدير بالذكر أن المبادرة تشمل ثلاثة مستويات للتدريب التكنولوجى التطبيقى فى التسويق الالكترونى وبرمجيات تطوير المواقع الإلكترونية وعلوم وتحليل البيانات والتدريب الاحترافى فى مجال العمل الرقمي الحر، والتقديم للمبادرة متاح بصفة مستمرة من خلال موقع egFWD.com، ويتم التحاق دفعات جديدة بالمبادرة شهريا لتخريج المزيد من رواد العمل الرقمي الحر القادرين على قيادة حياتهم المهنية والمشاركة فى تحقيق عائد مجزي من خلال العمل رقميا في خدمات تكنولوجيا المعلومات بالأسواق العالمية.