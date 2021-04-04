مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع الأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت جمهورية مصر العربية اليوم عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن مصر تؤكد على أن أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري والعربي.