ميليشيا الحوثي توجه تحذيرا إلى إيران بشأن الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 01:21 مساءً - منذ ساعتين

وجهت ميليشيا الحوثي، تحذيرا إلى إيران، قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”: “إذا قبلت إيران بالتوقف عن التخصيب قبل تنفيذ الاتفاق فهي تكرر خطأ الاتفاق السابق الذي لم ينفذ مع وجود الضمانات، وسيتم ربط التفاوض بالبرنامج الصاروخي لاحقا”.

وأضاف أن “أصل أي اتفاق هو التنفيذ العملي، وليس الحوار والتوقيع فقط كما تفعل الولايات وحلفاؤها باتفاقاتهم واتفاق ستوكهولم الذي رفضوا تنفيذه شاهد”.

وصادقت إيران في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على قانون “الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات” الذي أقره البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تزيد عن 20 في المئة، واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حين أكد الرئيس الحالي جو بايدن أنه لن يعود إلى الاتفاق إلا إذا امتثلت طهران لبنوده، وهو ما ترفضه إيران وتطالب واشنطن بالعودة أولا، بدون شروط مسبقة ومن دون تفاوض جديد أو إدخال أطراف جديدة في هذا الاتفاق.