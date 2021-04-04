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فرنسا تواجه كورونا بـ”قيود جديدة”

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 01:21 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2021 12:56 مساءً

فرنسا

فرضت فرنسا قيودا جديدة للسيطرة على انتشار على مستوى البلاد، حيث سيستمر تطبيق الإجراءات لمدة 4 أسابيع على الأقل.

ووفقا للحكومة الفرنسية في باريس، دخلت القيود الجديدة حيز التنفيذ رسميا الساعة 7 مساء يوم السبت (17:00 بتوقيت غرينتش) مع بداية حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد. وفي الواقع، لن يتم تطبيق القيود حتى حلول نهاية حظر التجول صباح الأحد في الساعة 6 صباحا.

وأعلنت مديرية الشرطة أنه من المقرر أن تقوم قوة عمل قوامها 6600 فرد بمراقبة الامتثال للقواعد في منطقة باريس الكبرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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