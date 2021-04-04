فرنسا تواجه كورونا بـ”قيود جديدة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 01:21 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2021 12:56 مساءً

فرضت فرنسا قيودا جديدة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد، حيث سيستمر تطبيق الإجراءات لمدة 4 أسابيع على الأقل.

ووفقا للحكومة الفرنسية في باريس، دخلت القيود الجديدة حيز التنفيذ رسميا الساعة 7 مساء يوم السبت (17:00 بتوقيت غرينتش) مع بداية حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد. وفي الواقع، لن يتم تطبيق القيود حتى حلول نهاية حظر التجول صباح الأحد في الساعة 6 صباحا.

وأعلنت مديرية الشرطة أنه من المقرر أن تقوم قوة عمل قوامها 6600 فرد بمراقبة الامتثال للقواعد في منطقة باريس الكبرى.