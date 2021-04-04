الملك محمد السادس يهاتف عاهل الأردن للاطمئنان ويجدد تضامنه

جدة - عبدالحي حسين - تزامنا مع ما تعرفه المملكة الهاشمية، أجرى الملك محمد السادس صباح اليوم الأحد، اتصالا بملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين.

وقال بلاغ للديوان الملكي، أنه خلال هذا الاتصال، اطمأن الملك محمد السادس على الأوضاء، بناء على المعطيات التي تقاسمها معه العاهل الأردني.

وجدد الملك بهذه المناسبة تضامنه التام والطبيعي مع الأردن، ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار.

وكان المغرب قد سارع ليلة أمس السبت، للتعبير عن تأييده المطلق للقرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ليلة أمس السبت، بعد اعتقالات شملت شخصيات بتهمة “تهديد استقرار البلاد”.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المملكة المغربية تعبر عن تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية “لضمان استقرار الأردن وأمنه”.

وأعلنت السلطات الأردنية، السبت، عن حملة اعتقالات مباغتة ضمت “شخصيات بارزة” جدا ذكرت مصادر في المعارضة أن لها علاقة بعاملين ومسؤولين في مكتب ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، فيما قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن السلطات الأردنية اعتقلت 20 شخصية بتهمة “تهديد استقرار البلاد”.

يشار إلى أن الأردن، كان قد افتتح قبل أيام قنصلية عامة له في مدينة العيون، بحضور وزير خارجيته أيمن الصفدي، مشددا دعمه لموقف المغرب في قضية الصحراء، ودعمه الكامل لمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.