دخول وفد السودان بكينشاسا في جلسة مغلقة مع الاتحاد الأفريقي

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

دخل الوفد السوداني المشارك في جولة المفاوضات الجديدة بشأن سد النهضة في كينشاسا، الأحد، في جلسة مغلقة مع الاتحاد الأفريقي.



وقال مصدر بوزارة الري السودانية وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن الاجتماع لا يزال مستمرا حتى الآن، متوقعا أن يتم فيه مناقشة كل نقاط الخلاف للوصول إلى رؤية موحدة لمصلحة الدول الثلاث.

وتشهد عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويثير الخلافات مع دولتي المصب خشية تأثيره السلبي على حصتهما في المياه.

الجولة الجديدة من المفاوضات التي ترعاها الكونغو بصفتها رئيسا دوريا للاتحاد الأفريقي وتستمر لمدة ثلاثة أيام سبقتها اجتماعات فنية بدأت أمس السبت تحضيرا للاجتماع الوزاري.

ويسعى الاتحاد الأفريقي الذي يشدد على حياده في المفاوضات إلى إحداث اختراق لدى الأطراف المتنازعة وتقريب وجهات النظر مجددا للتوصل إلى حل يرضي شركاء مياه النيل.

ولا يزال مسار التفاوض عالقا مع إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد، مع مخاوف تعبر عنها القاهرة والخرطوم من إقدام أديس أبابا على الخطوة.

وينظر المراقبون لأزمة سد النهضة لاجتماع كينشاسا على أنه فرصة جديدة لإعادة المفاوضات إلى سكة التقارب، لا سيما مع الرسائل التي خرجت من الدول الثلاث خلال الأيام الماضية.