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اللاعب الدولي السابق ليث حسين يعلن اصابته بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-04 | 12:22

اللاعب الدولي السابق ليث حسين يعلن اصابته بكورونا

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أعلن اللاعب الدولي السابق، ليث حسين، اليوم الأحد، إصابته بفيروس .
وكتب حسين على صفحته في "فيس بوك"، انه "تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا، دعواتكم".

وحسين، لاعب كرة قدم عراقي سابق من مواليد بغداد 1968، ويعتبر من أبرز نجوم الكرة العراقية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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