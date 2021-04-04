اللاعب الدولي السابق ليث حسين يعلن اصابته بكورونا

وكتب حسين على صفحته في "فيس بوك"، انه "تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا، دعواتكم".

وحسين، لاعب كرة قدم عراقي سابق من مواليد بغداد 1968، ويعتبر من أبرز نجوم الكرة العراقية.

