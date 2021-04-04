انت الان تتابع خبر اللاعب الدولي السابق ليث حسين يعلن اصابته بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-04 | 12:22
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أعلن اللاعب الدولي السابق، ليث حسين، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا.
وكتب حسين على صفحته في "فيس بوك"، انه "تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا، دعواتكم".
وحسين، لاعب كرة قدم عراقي سابق من مواليد بغداد 1968، ويعتبر من أبرز نجوم الكرة العراقية.
وحسين، لاعب كرة قدم عراقي سابق من مواليد بغداد 1968، ويعتبر من أبرز نجوم الكرة العراقية.
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