بالفيديو: وفد اللجنة المكلفة بمتابعة ملف تنظيم خليجي 25 في البصرة

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاحد، عن وصول وفد خليجي الى البصرة للاطلاع على جاهزية المحافظة لتنظيم بطولة خليجي 25.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، بأن "وفد اللجنة الخليجية المكلفة بمتابعة ملف تنظيم خليجي 25 في البصرة، يضم السيد حميد الشيباني رئيس اللجنة وعضوية كل من جليل العبودي وطارق علي ومحمد عبد الواحد، حيثُ وصل في وقت سابق صباح اليوم كل من خالد سليم الحاج وميرزا أحمد علي".



وستقوم اللجنة بزيارة لكافة المنشآت التي حددها الاتحاد العراقي لكرة القدم في ملف استضافة وتنظيم خليجي 25، والاطلاع على جميع التجهيزات الخاصة بذلك، ورفع تقرير كامل للاتحاد الخليجي لكرة القدم يتضمن كافة الملاحظات من أجل استضافة العرس الخليجي". وستقوم اللجنة بزيارة لكافة المنشآت التي حددها الاتحاد العراقي لكرة القدم في ملف استضافة وتنظيم خليجي 25، والاطلاع على جميع التجهيزات الخاصة بذلك، ورفع تقرير كامل للاتحاد الخليجي لكرة القدم يتضمن كافة الملاحظات من أجل استضافة العرس الخليجي".

من جهته قال رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة خليجي 25 في البصرة السيد حميد الشيباني، ان "العراق يمتلك عصا السبق في استضافة البطولة بعد انسحاب دولة قطر".