انت الان تتابع خبر الوقف السني يعلن تشكيل لجنة عليا لتحديد مواقيت جديدة قبيل شهر رمضان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الأحد، تشكيل لجنة عليا لتحديد مواقيت جديدة قبيل شهر رمضان.
وقال الديوان في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "شكل لجنة عليا من أساتذة الفلك والشريعة وكبار العلماء، تستند إلى ما يتفق مع الشريعة الإسلامية لمراجعة وتحديد مواقيت الصلاة، في عموم محافظات العراق".
وأكد الديوان أن "اللجنة ستكون مسؤولة عن ذلك، على ان تعتمد المواقيت الجديدة في الأول من رمضان".
وأكد الديوان أن "اللجنة ستكون مسؤولة عن ذلك، على ان تعتمد المواقيت الجديدة في الأول من رمضان".