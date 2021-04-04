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مصر.. وزارة التعليم تعلق بشأن فصل محمد صلاح من المعهد العالي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-04 | 11:45

مصر.. وزارة التعليم تعلق بشأن فصل محمد صلاح من المعهد العالي

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أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، بيانا بشأن حقيقة ما تردد حول فصل نجم ومنتخب مصر، محمد صلاح، من المعهد المقيد فيه خلال الفترة الحالية.
وقالت وزارة التعليم المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، انها "تنفي ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة، وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته".

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق إلى أن وزارة التعليم العالي المصرية قررت فصل محمد صلاح من المعهد الدراسي، الذي التحق به قبل رحيله إلى أوروبا لخوض تجربة الاحتراف في صفوف بازل السويسري، عام 2012.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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