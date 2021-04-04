انت الان تتابع خبر مصر.. وزارة التعليم تعلق بشأن فصل محمد صلاح من المعهد العالي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-04 | 11:45
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أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، بيانا بشأن حقيقة ما تردد حول فصل نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، من المعهد المقيد فيه خلال الفترة الحالية.
وقالت وزارة التعليم المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، انها "تنفي ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة، وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته".
وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق إلى أن وزارة التعليم العالي المصرية قررت فصل محمد صلاح من المعهد الدراسي، الذي التحق به قبل رحيله إلى أوروبا لخوض تجربة الاحتراف في صفوف بازل السويسري، عام 2012.
وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق إلى أن وزارة التعليم العالي المصرية قررت فصل محمد صلاح من المعهد الدراسي، الذي التحق به قبل رحيله إلى أوروبا لخوض تجربة الاحتراف في صفوف بازل السويسري، عام 2012.
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