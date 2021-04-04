شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميشال عون: نقف إلى جانب الأردن بوجه ما يؤثر على أمنه واستقراره والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد وقوف بلاده رئيسا وشعبا، إلى جانب الأردن ملكا وشعبا، في وجه ما قد يؤثر على الاستقرار والأمان في البلد الشقيق.



وقال عون في تغريدة عبر حساب الرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" اليوم إن الأردن "طالما وقف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها حيث كانت مواقف الملك عبدالله الثاني بن الحسين خير داعم ونصير في المحافل الاقليمية والدولية"