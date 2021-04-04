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أفغانستان: قتلى وجرحى بانفجار قنبلة

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جدة - خالد شويل - لقي أحد عناصر قوات الأمن الأفغانية حتفه فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح؛ اليوم (الأحد) جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة بجانب إحدى الطرق في منطقة باجمان غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضحت الشرطة الأفغانية في بيان لها، أن الانفجار وقع الساعة 8:40 صباحاً، مشيرةً إلى استهداف سيارة عسكرية بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في منطقة باجمان، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن أربعة عناصر من قوات الأمن.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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