شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بوقف ممارسات الحوثيين بحق اللاجئين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نددت الحكومة اليمنية، بعملية ترحيل قسرية، نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق مئات المهاجرين الأفارقة بينهم نساء وأطفال.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الأرياني، اليوم (الأحد) إن الأفارقة المرحلين قسرياً كانوا قد نظموا اعتصاماً أمام مفوضية اللاجئين في العاصمة المختطفة صنعاء؛ للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل العشرات من رفاقهم حرقاً على يد المليشيا الحوثية في أحد مراكز الاحتجاز.

وأشار الوزير الأرياني إلى أن المليشيا قامت بالاعتداء بشكل همجي على المشاركين في الاعتصام، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بكسور، واعتقلتهم ورحلتهم قسرياً بشكل جماعي على متن حافلات نحو مناطق تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وطالب المسؤول اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة بإدانة هذه الممارسات بوصفها جرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وتعكس مدى استهتار مليشيا الحوثي الإرهابية بقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين.