شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للكتاب» تنظم جلسة حول الإدارة والإبداع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تعقد هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، جلسة افتراضية بعنوان «الإبداع في الإدارة والقيادة» يقدمها فهد خلف، مستشارالتميز المؤسسي والموارد البشرية، وذلك عند الساعة الخامسة من عصر الأربعاء المقبل عبر منصة «الشارقة تقرأ»، من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3ujEFnN

ويتناول خلف في الجلسة الإبداع والابتكار باعتبارهما من المنهجيات الضرورية التي يجب مواكبتها في العصر الراهن نتيجة المتغيرات السريعة في مختلف القطاعات والحقول، كما يسلط الضوء على دور الإبداع في إدارة المؤسسات وكيفية قيادة الأفراد لكل مرحلة من حياتهم، إلى جانب التركيز على السلوكيات التي يجب اتباعها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتشمل الجلسة ثلاثة محاور، الأول يعرّف بالأساليب الجديدة في الإدارة والقيادة، والثاني يستعرض أهمية الإبداع والابتكار في حياة الإنسان والمؤسسات، في حين يتناول المحور الثالث المهارات اللاّزمة لتحقيق الريادة والإبداع في الإدارة والقيادة.