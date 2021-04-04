«اقتصادية دبي» وأمازون يطلقان برنامجاً تعليمياً لدعم المشاريع الناشئة الرقمية

دبي: ”الخليج 365”

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي وأمازون، إطلاق برنامج جديد لدعم نمو المشاريع الناشئة من حاملي «رخصة تاجر» من قبل اقتصادية دبي، في الاقتصاد الرقمي، من خلال تقديم مواد تعليمية إلكترونية مخصصة للراغبين في توسيع أعمالهم والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء عبر الإنترنت.

ويأتي هذا البرنامج الجديد في سياق التعاون بين اقتصادية دبي وأمازون، حيث يتيح الوصول إلى «جامعة البائعين» (Seller University) التابعة لأمازون التي تقدم مجموعة واسعة من المحتوى التعليمي الذي يضم مقاطع الفيديو الإلكترونية، ومواد التدريب التي تساعد الشركات والمشاريع الناشئة على إتقان أهم الأدوات والتطبيقات اللازمة لبناء علاماتهم التجارية بنجاح، وتحقيق النمو والتوسع والوصول إلى ملايين العملاء عبر متجر Amazon.ae.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «نسعى إلى تقديم الحلول التي تسهل ممارسة العمل التجاري الإلكتروني ونمو هذا القطاع الحيوي في دبي، إلى جانب تحقيق الاستدامة من النواحي الاقتصادية، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة للأعمال». وسيسهم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في رفع مستوى الكفاءة وبناء بيئة أعمال تلبي أعلى المعايير العالمية، حيث تسعى اقتصادية دبي إلى تسريع تطبيق المبادرات في مجال قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز الابتكار والتكامل التكنولوجي في مجتمع الأعمال المحلي.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يُعد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً جوهرياً من عملنا في أمازون، وضمن ثقافتنا القائمة على التركيز على العملاء. وفي الواقع، فإن أكثر من نصف ما يباع على متاجرنا عالمياً يأتي من بائعين خارجيين، معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونحن على ثقة بقدرات الشركات الناشئة في الإمارات، ومن خلال التعاون مع الجهات الحكومية، نهدف إلى تسريع نجاحها وتقديم خلاصة خبرتنا الواسعة في مجال البيع.

ستخصص أمازون قسماً يعرض منتجات المشاريع الناشئة من حاملي رخصة تاجر في الصفحة الرئيسية لمتجرها في الإمارات، بمجرد استكمال إجراءات التسجيل للبيع على متجر Amazon.ae. وستتاح لأصحاب هذه المشاريع فرصة للعمل عن كثب مع فريق عمل أمازون للحصول على نصائح وإرشادات حول استراتيجية البيع لمساعدتهم في مواصلة أعمالهم، وتحقيق النمو.

وسيقدم فريق أمازون في الإمارات الدعم التشغيلي للشركات والمشاريع الناشئة، خصوصاً في ما يتعلق بطريقة إدراج منتجاتها، وكيفية الوصول إلى العملاء، وبيع منتجاتها بنجاح، والمساعدة في جوانب أساسية مثل الشحن وإدارة المخزون والتسويق والإعلان، إضافة إلى اطلاعها على أحدث البرامج التي قد تسهم في نموها بشكل أسرع على Amazon.ae.

وكانت أمازون قد أطلقت العديد من الأدوات والبرامج المخصصة لدعم الشركات والمشاريع المحلية، بما في ذلك التطبيق المخصص للبائعين على الهواتف الذكية، الذي يتيح لشركاء البيع في أمازون إدارة أعمالهم بسهولة ويسر.