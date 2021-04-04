شرط سوداني قبل الملء الثاني لسد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، أن الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، يجب أن يتم بعد الاتفاق مع مصر السودان، وفقاً لما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف عباس أن الاتفاق ينبغي أن يشمل قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال عباس إن القاهرة تشدد على وضع منهج للمفاوضات بين الأطراف الثالثة في المفاوضات الحالية التي تستضيفها كينشاسا عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وأمس السبت، انطلقت المفاوضات باجتماعات اللجان الفنية ثم تستمر الأحد بلقاءات مباشرة بين وزراء الخارجية والري وسط توقعات بأن تختتم الثلاثاء بقمة بين رؤساء الدول الثلاثة إذا ما حدث تقدم على المستوى الفني والوزاري.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، قبل نحو 3 أشهر من موعد حددته أديس أبابا لبدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، الأمر الذي تنظر إليه القاهرة والخرطوم بخطورة.

وقلل مراقبون من فرص نجاح الوساطة الإفريقية في التوصل إلى اتفاق ملزم بشد السد، الذي يهدد حصص المياه لكل من مصر والسودان، بسبب تعنت إثيوبيا.