شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي على نجاح تعويم السفينة وموكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، التهئنة باسمه واسم أعضاء المجلس للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى على نجاح مصر فى ملفين فى غاية الأهمية ولا تقتصر أهميتهما على مصر فقط، وإنما تمتد إلى العالم أجمع.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن الملف الأول الذى نجحت فيه مصر تمثل فى نجاح مصر فى تعويم سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس بسواعد مصرية فى وقت قياسى رغم كل التعقيدات الفنية التى جعلت البعض يتوقع استمرار الأزمة مدة أطول، مضيفا: "أثبتت مصر للعالم كفاءة ومهنية الإدارة المصرية فى التعامل مع هذا النوع من الأزمات، وأرسلت رسالة طمأنة للعالم بشأن هذا الممر الحيوى المائى".

ولفت عبد الرازق، إلى الملف الثانى الذى نجحت فيه مصر، وهو نقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بمتحف الحضارة، موضحًا أن النقل تم وسط موكب ملكى مهيب يليق بعظمة الأجداد وأصالة الاحفاد على مرأى ومسمع من العالم كله فى مشهد حضارى اشاد به العالم.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: "تحية إعزاز وتقدير للرئيس السيسى على النجاحات المتتالية التى ترفع اسم مصر عاليا فى مختلف المحافل الدولية".