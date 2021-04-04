شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب": أسامة هيكل تباطأ فى الرد على الأكاذيب المتداولة عن الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، عن أخطاء مالية وإدارية قد ارتُكبت بالجهتين وتستلزم مساءلة المسئولين عنها، ما دفع اللجنة إلى رفض بيان الوزير.

ورصدت اللجنة فى تقريرها، 18 ملاحظة على بيان الوزير أسامة هيكل، 15 منها تخص وزارة الدولة للإعلام و3 ملاحظات تخص الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.

وحسب تأكيد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فإن وزير الدولة للإعلام عجز عن قيامه بالهدف الأساسى الذى عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادى للدولة المصرية، كما أنه لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامى مصري مؤثر فى المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا، إذ أن الدور الإعلامى المصرى تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.

وأشارت اللجنة إلى عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول فى تفعيل دور التلفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامى الذى يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وبطء الرد فى الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التى يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها، كما أن وزير الدولة للإعلام وقع فى خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فى وطنيته، ما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التى تناولها الوزير.

وكانت قد شهدت التحركات الأخيرة بمجلس النواب، حالة من الاستياء والغضب من أداء وسياسات أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والتى انتهت بتقدم النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستجواب موجه للوزير لمحاسبته على ما ارتكبه من أخطاء سياسية جسيمة ومخالفات مالية وإدارية تستوجب المساءلة، هذا فضلا عن تجاهله لمجلس النواب وسلطاته الرقابية التى خولها له الدستور المصرى،كما أدت تصرفات "هيكل" لاستياء رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، نفسه والذى أكد أنه سيحدد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب وستخطر الحكومة بموعده.