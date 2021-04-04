الربع الأول من 2021… لائحة الأغاني الأكثر استماعا على “يوتوب” بالمغرب 

جدة - عبدالحي حسين - أضحت نسب المشاهدة على “يوتوب”، معيارا أساسيا لتقييم نجاح الأعمال الغنائية ومدى انتشارها، ومعطى أساسيا يتنافس الفنانون من خلاله على التفوق، كما يذر عليهم مالا وفيرا.

وكشف البحث في إحصائيات القياس بمنصة يوتوب حول الأرقام الخاصة بالأشهر الـ 3 الأولى من سنة 2021، تصدر كليب “الوجه الثاني ”، الذي يجمع بين لمجرد، وزهير بهاوي ، قائمة أكثر 10 أعمال موسيقية مشاهدة بـ59.6 مليون مشاهدة.

وحل كليب الجزائري موح ميلانو “ماشافوهاش ” في المرتبة الثانية بـ 29 مليون مشاهدة، متبوعا بـ“مغير “، العمل، الذي أصدره طوطو وحل ثالثا بـ22 مليون مشاهدة.

وحلت أغنية مغني الراب “عبد الغفار” رفقة “إلي” بعنوان” داكور” في المرتبة الرابعة بـ 15.8 مليون مشاهدة، ثم كليب “الغادي وحدو ” لسعد لمجرد في المرتبة الخامسة بـ 12.3 مليون مشاهدة، ثم أيمن السرحاني بـكليب راني نبغيه الذي حصد 11 مليون مشاهدة،.

وجاء كليب “مالنا هكذا”، لمهدي موزاين، في المرتبة السابعة بـ10 ملايين مشاهدة، متبوعا بكليب” منديكش ا لفكنصية ” لأيمن السرحاني والمختار البركاني، بـ 9.46 مليون مشاهدة؛ فيما حل كليب لحر “حسي بيا تاسعا بـ9. 45 مليون مشاهدة، وكليب لغربال للإخوة بلمير عاشرا بـ 7.69 مليون مشاهدة.

يذكر أن الأرقام المذكورة تخص عدد المشاهدات، التي سجلت من الأجهزة المستخدمة داخل المغرب، دون احتساب عدد المشاهدات المسجلة في باقي الدول.