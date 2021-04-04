المغرب يعبر عن دعمه لقرارات الأردن من أجل” ضمان استقراره وأمنه”

جدة - عبدالحي حسين - عبر المغرب عن تأييده المطلق للقرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ليلة أمس السبت، بعد اعتقالات شملت شخصيات بتهمة “تهديد استقرار البلاد”.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المملكة المغربية تعبر عن تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية “لضمان استقرار الأردن وأمنه”.

وأوضح المصدر ذاته أنه انطلاقا من الروابط الخاصة التي تجمع الملك محمد السادس بالملك عبد الله الثاني ابن الحسين “تؤكد المملكة المغربية عن تضامنها التام مع المملكة الاردنية الهاشمية”.

وأعلنت السلطات الأردنية، السبت، عن حملة اعتقالات مباغتة ضمت “شخصيات بارزة” جدا ذكرت مصادر في المعارضة أن لها علاقة بعاملين ومسؤولين في مكتب ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، فيما قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن السلطات الأردنية اعتقلت 20 شخصية بتهمة “تهديد استقرار البلاد”.

الموقف المغربي الذي عبر عنه بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يأتي تزامنا مع تعبير عدد من الدول العربية من بينها السعودية والبحرين عن مواقف دعم مماثلة لملك البحرين، وهو الموقف الذي عبرت عنه كذلك الإدارة الأمريكية على لسان وزارة خارجيتها.

يشار إلى أن الأردن، كان قد افتتح قبل أيام قنصلية عامة له في مدينة العيون، بحضور وزير خارجيته أيمن الصفدي، مشددا دعمه لموقف المغرب في قضية الصحراء، ودعمه الكامل لمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.