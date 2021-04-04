رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصل الإمارات

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة تبحث جُملة من الملفات أبرزها العلاقات بين البلدين.



يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زيارة إلى الإمارات، تبحث جُملة من الملفات أبرزها العلاقات بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الكاظمي غادر البلاد،صباح اليوم، متوجها للإمارات على رأس وفد حكومي.

ولفتت الوكالة إلى أن الزيارة- لم تحدد مدتها- "ستتضمن بحث العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات". وقبل يومين، أنهى الكاظمي زيارة رسمية إلى السعودية، عقد خلالها عددا من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.