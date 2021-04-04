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ميشال عون: نقف إلى جانب الأردن بوجه ما يؤثر على أمنه واستقراره

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد وقوف بلاده رئيسا وشعبا، إلى جانب الأردن ملكا وشعبا، في وجه ما قد يؤثر على الاستقرار والأمان في البلد الشقيق.

 

وقال عون في تغريدة عبر حساب الرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" اليوم إن الأردن "طالما وقف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها حيث كانت مواقف الملك عبدالله الثاني بن الحسين خير داعم ونصير في المحافل الاقليمية والدولية"

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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