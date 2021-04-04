مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

سجلت لجنة الطوارئ اليمنية، خلال الساعات الماضية، 77 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في خمس محافظات يمنية.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن الاصابات توزعت (46 في حضرموت، 13 في شبوة، 10 في تعز، 7 في لحج، وحرلة وحيدة في البيضاء).

كما تم تسجيل 133 حالة اشتباه تصدرتها محافظة حضرموت بواقع 58 حالة، فيما بقيتها تورعت كالتالي: (34 في تعز، 17 في الضالع، 9 في كل من لحج وشبوة، 4 في ابين، وحالة واحدة في كل من البيضاء والمهرة).

وذكرت اللجنة ان حالات الوفاة لهذا اليوم بلغت 16 حالة، 7 منها في حضرموت، 5 في تعز، حالتان في شبوة، وحالة واحدة في كل من لحج والمهرة)، فيما سجلت 24 حالة شفاء 11 توزعت بين حضرموت، تعز، والمهرة.

وبذلك ارتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 4697 منها 932 وفاة، و1715 تعاف