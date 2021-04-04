ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغاز المنزلي في عدن

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

ارتفع سعر مادة الغاز المنزلي بشكل جنوني، في مدينة عدن، (جنوبي اليمن)، وسط سخط شعبي واسع.



وأكدت مصادر محلية أن سعر اسطوانة مادة الغاز المنرلي عبوة 20 لترا قفزت إلى 10 آلاف ريالات.

وارتفع سعر الاسطوانة خلال الشهرين الاخيرين بنسبة 100 بالمئة، وهو الارتفاع الذي سبقه ارتفاع تدريجي خلال السنوات الست الاخيرة.

وكان سعر الاسطوانة مطلع العام 2015 بحدود 1200 ريال فقط، مما شكّل ذلك الارتفاع عبئا كبيرا على المستهلك اليمني في ظل تفاقم الوضع المعيشي للمواطن اليمني.

وتزامن ذلك الارتفاع مع موجة سعرية مماثلة شملت اسعار القمح والدقيق والسكر والارز وبقية المواد الغذائية والاستهلاكية.