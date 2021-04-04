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الهند: تسجيل 93149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

اعلنت الهند، اليوم، عن تسجيل 93149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لتكون أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ 5 أشهر ليصل العدد الاجمالي للاصابات الى 12485509 اصابة.

 

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية، أنه تم تسجيل 513 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 164 الفا و623 حالة.

 

وتحتل الهند المركز الثالث على مستوى العالم في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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