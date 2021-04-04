حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

نبه المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته اليومية لأحوال الطقس خلال الساعات القادمة، المواطنين في كلاً من المناطق الصحراوية وفي المناطق الساحلية من درجات الحرارة المرتفعة، و في محافظتي تعز وإب من الأمطار الرعدية في فترة ما بعد الظهر.



وتوقعت النشرة اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة بوجه عام أثناء الليل والصباح وتتحول إلى الغائمة جزئيا أثناء النهار مع إحتمال تراكم السحب وإنتشارها وهطول أمطار خفيفة إلى معتدلة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من محافظتي تعز وإب وذلك في فترة ما بعد الظهر.

وذكرت النشرة أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة ورطبة بشكل عام، حارة ومشمسة أثناء النهار, تعتدل نسبيا أثناء الليل مع ظهور قطع من السحب المنخفضة المتفرقة.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية، فيما تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحيانا واتجاهاتها شمالية غربية على السواحل الغربية.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة وجافة بشكل عام مشمسة وحارة أثناء النهار تعتدل نسبيا أثناء الليل.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئيا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة