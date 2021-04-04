شكرا لقرائتكم خبر عن "وزراء الداخلية العرب" : نساند الأردن للحفاظ على استقراره والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها الأردن والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها، إنها تثمن عاليًا الأدوار التي تقوم بها الأردن في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك، مؤكدةً ثقتها في حكومة الأردن وكفاءة أجهزتها الأمنية في الحفاظ على أمنها ومواجهة أي محاولات للنيل منها، متمنية لها دوام الأمن والاستقرار .