شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 23 شخصا في فيضانات جزيرة فلوريس الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت الفيضانات التي أحدثتها السيول الغزيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في مقتل 23 شخصا في جزيرة فلوريس الإندونيسية، وإصابة تسعة وفقد خمسة، في حين لقي ثمانية حتفهم في دولة تيمور الشرقية الصغيرة المجاورة.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث إن ما لا يقل عن 49 أسرة تضررت جراء الفيضانات في فلوريس الواقعة في شرق إندونيسيا.

وأضاف في بيان "دُفنت عشرات المنازل تحت الوحل في قرية لامانيلي... جرف الفيضان منازل السكان" في إشارة الى الجزء الشرقي من الجزيرة. وقال أن جسرا انهار في جزيرة أدونارا الواقعة إلى الشرق، حيث كان رجال الإنقاذ يواجهون الأمطار الغزيرة والرياح والأمواج العاتية.

وفي تيمور الشرقية المجاورة، ذكرت وكالة تاتولي الرسمية للأنباء أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في انهيار أرضي على مشارف العاصمة ديلي.