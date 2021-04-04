شكرا لقرائتكم خبر عن إرهاب الحوثي يستهدف حي سكني في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل مدني وأصيب خمسة آخرون بشظايا صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني مكتظ بالنازحين شمال محافظة مأرب، شرق اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس، عن مصدر محلي، قوله: إن مدنيًا قتل وأصيب خمسة آخرون في القصف الصاروخي الحوثي الذي طال حيًا سكنيًا في مدينة مأرب، مركز المحافظة، مشيرًا إلى أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، فيما تسبب سقوط الصاروخ بأضرار مادية وألحق أضرارًا بالغة في منزلين وحافلة نقل في الحي المستهدف.