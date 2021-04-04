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العراق : نقف إلى جانب الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره

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الدمام - شريف احمد - أكدت العراق وقوفها إلى جانب الأردن وقيادتها الممثلة في الملك عبدالله الثاني بن الحسين للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم أن الحكومة العراقيّة تقف إلى جانب الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في أيّ خطواتٍ تُتَخَذ للحفاظ على أمنِ البلاد واستقرارها ورعايةِ مصالح الشعب الأُردنيّ، مشددة على أن أمن واستقرار المملكة الأُردنيّة الهاشميّة هو من أمن واستقرار العراق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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