شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 36.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه جرى إعطاء 6ر36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 515 ألفا و748 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 4 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 15 أسبوعا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 37ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و68 حالة حتى الآن.