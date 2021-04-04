حقيقة صدور كتاب بتعيين بعض الأشخاص على ملاك وزارة الداخلية

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت كتبا واوامر إدارية بتعيين بعض الأشخاص على ملاك وزارة الداخلية او استعدادهم للمباشرة بالدوام، وهذا الأمر غير صحيح، ولم تصدر عن الجهات المختصة في وزارة الداخلية اي أوامر او كتب بهذا الشأن".وبحسب البيان، دعت الوزارة الى توخي الدقة في التعامل مع الصفحات المشبوهة وغير الرسمية التي تدعي انها على صلة بوزارة الداخلية او انها قادرة على استحصال الموافقات الرسمية للتعيين".

واضاف البيان ان "الوزارة حريصة على إيصال اية معلومات تخص التعيينات من خلال الإعلان الرسمي عبر مواقعها الموثقة، لذا اقتضى التنويه".